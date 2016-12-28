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السيسي: نسعى لتنمية بورسعيد وتوفير فرص عمل للشباب

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السيسي: نسعى لتنمية بورسعيد وتوفير فرص عمل للشباب السيسي: نسعى لتنمية بورسعيد وتوفير فرص عمل للشباب

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن مدينة بورسعيد، رمز للصمود والتحدي، وأنها ستكون المحافظة الأولى التي يعلن انتهاء المناطق غير المخططة بها.

 

وأضاف الرئيس، خلال حضوره احتفال المحافظة بعيدها القومي، اليوم الأربعاء، إن التنمية تأخذ وقتًا في تحقيقها، مدينة شرق بورسعيد، فإنه لا يجب أن تغلق الشواطئ ولابد من إنشاء مناطق سكنية ممتدة على الكورنيش، وتربط بورسعيد شرقًا وغربًا مع المدينة الصناعية، بالإضافة إلى المزارع السمكية التي تقوم بها القوات المسلحة.

 

وأكد السيسي، أن هذه الإجراءات التي نقوم بها من أجل توفير فرص عمل للشباب والفتيات الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 

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