أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

سجن سعودي لدعوته إنهاء ولاية الرجال على النساء

Google+ Print
سجن سعودي لدعوته إنهاء ولاية الرجال على النساء سجن سعودي لدعوته إنهاء ولاية الرجال على النساء

السجن لمدة سنة وغرامة مالية هو ما تضمنه قرار حكم محكمة جزائية سعودية بحق ناشط دعا إلى إسقاط نظام الولاية بحق المرأة. وهاشتاق #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه175 يعج بتعليقات غاضبة بعد الإعلان الحكم.لأنه يدافع عن نظام إسقاط الولاية، الذي يمنح الرجال سلطات واسعة للتحكم في النساء في ، أصدرت محكمة بالدمام حكما بالسجن لمدة عام على رجل وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي.

ورأت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام الواقعة بالمنطقة الشرقية للملكة أن الرجل "متورط" في "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة" في تصريحات نشرها على موقع تويتر وفي أماكن عامة، بحسب ما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

واعتقل الرجل أثناء نشره ملصقات في مساجد في منطقة الأحساء يدعو فيها إلى إنهاء نظام الولاية الذي تنفرد به السعودية دون غيرها من دول العالم.

وقالت الصحيفة إن الشرطة وجدت خلال التحقيق مع المتهم إنه وراء حملة واسعة على الانترنت لإسقاط الولاية عن المرأة.

واعترف الرجل بأنه وضع ملصقات في العديد من المساجد وقال إن هدفه كان "توعية الناس" بعد أن تبيّن له "وجود قريبات له مظلومات من ذويهن" مطالبا "بمساواتهن مع الرجل"، بحسب الصحيفة.

وتناقل رواد موقع توتير بالسعودية خبر إصدار الحكم عن الناشط السعودي، أعقبتها تعليقات متعاطفة معه.

وكان ناشطون سعوديون قد أطلقوا هاشتاق #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه175 لقي تفاعلا كبيرا بين من مطالبين بإسقاط نظام الولاية من رجال ونساء وبين مؤيدين لهذا القانون.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي وقع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إنهاء الولاية بعد حملة على تويتر تقول المحكمة إن المتهم كان وراءها.

والسعودية تفرض إحدى أشد القيود في العالم على المرأة وهي البلد الوحيد الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.

وبموجب نظام الولاية يجب أن تحصل المرأة على إذن من احد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى.

ويقول نشطاء إنه عند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهم ذلك تبقى النساء قابعات في السجون حتى بعد انتهاء مدة سجنهن.

و.ب/ف.ي (أ ف ب)

german-talk-radio1.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية