التموين: إنشاء 25صومعة بطاقة تخزينية 1,5مليون طن وأرصدة القمح تكفى 5أشهر

كتب مدحت وهبة

اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنفيذ مشروع الصوام بالتنسيق مع دولة الإمارات والذى يتضمن انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتنفذها شركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن وذلك في إطار المشروعات التنموية التي تم الاتفاق عليها بين مصر والامارات وأنه تم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.

وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية اليوم فى صومعة القنطرة شرق أن الصوامع يتم تنفيذها في محافظات القاهرة والغربية والفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية وقنا والوادي الجديد والقليوبية والمنيا والمنوفية والجيزة وبني سويف والدقهلية والشرقية،لافتا إلى أن المشروع يوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل وأن التشغيل التجريبى للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والقيام بعمليات التفريغ من خلال إستخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية.

كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة علي جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.

وأوضح وزير التموين أن الصوامع الاماراتية تأتي في إطار تنفيذ أكبر مشروع قومي للصوامع والتخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية لمشروع القنطرة تصل إلي 60 الف طن من خلال إنشاء 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن وأن المشروع يتم اقامته علي مساحة 20 ألف متر مربع وأن التكلفة الاستثمارية لصومعة القنطرة تصل إلي حوالي 75 مليون جنيه مصري و 4 ملايين و 500 ألف دولار.

وأشار اللواء محمد مصيلحى الى أن الصوامع الاماراتية تأتي في إطار تنفيذ أكبر مشروع قومي للصوامع والتخزين للحفاظ علي جودة الأقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الاقماح بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلي 10% من الأقماح والغلال المتداولة.

وأضاف الوزير أن أرصدة القمح تكفي 5 أشهر نافيا وجود أي أزمات في توافر السلع الأساسية بالأسواق، مؤكدا إلتزام الدولة بتوفير الدعم للمواطنين المستحقين وأنه بدأ تخصيص رصيد استراتيجي من السلع لمواجهة أي اختناقات أو أزمات قد تحدث في أي وقت .