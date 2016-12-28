أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الاسكواش يشكو نقص دعم الوزارة قبل المشاركة ببطولة بريطانيا الدولية

Google+ Print
الاسكواش يشكو نقص دعم الوزارة قبل المشاركة ببطولة بريطانيا الدولية الاسكواش يشكو نقص دعم الوزارة قبل المشاركة ببطولة بريطانيا الدولية

>كتب سليمان النقر

اشتكى مسئولو اتحاد الاسكواش من غموض الأوضاع بشأن الدعم المقرر من وزارة الرياضة للاتحادات الرياضية وقيمة النسب المحددة لتدعيم الألعاب المختلفة ونظام التقشف المزمع تطبيقه على الاتحادات امتثالا لقرار وزير الرياضة فى تخفيض الدعم المقرر للاتحادات، وذلك قبل مشاركة الوطنى للناشئين فى بطولة بريطانيا الدولية المفتوحة بداية يناير المقبل.

من جانبه، أكد المهندس هانى حمودة، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش ورئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، أن غموض الدعم وضع الاتحاد فى حيرة، حيث قررت الوزارة تدعيم كل لاعب مشارك فى البطولة بـ5 آلاف جنيه إلا أن كل لاعب يكلف الاتحاد 18 ألف جنيه تكاليف السفر والإقامة والإعاشة.

وأضاف حمودة أن الاتحاد لجأ إلى مخاطبة أولياء أمور اللاعبين المشاركين فى بطولة بريطانيا لتحمل مصاريف إقامة اللاعبين وإعاشتهم خلال تواجدهم فى إنجلترا، على أن يتحمل الاتحاد 10 آلاف جنيه لكل لاعب ويتحمل أولياء الأمور 8 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن تشارك بـ 40 لاعبا ولاعبة فى منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعظم بطولات الاسكواش فى منافسات الناشئين واالناشئات فى سن تحت 13 و15 و17 و19 عاما.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"