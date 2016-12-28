القوات المسلحة تكتشف وتدمر نفقاً غرب خط الحدود الدولية برفح

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى، مهامها فى مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والخارجين على القانون بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بمدن العريش ورفح والشيخ زويد.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على “فيس بوك” أسفرت عمليات البحث والمداهمات عن اكتشاف جسم نفق بطول (1700) متر مجهز بوسائل لتهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر، وبارتفاع (2) متر وعرض (2) متر غرب خط الحدود الدولية برفح ، بالإضافة إلى (6) فتحات متصلة بالنفق إحداها داخل أحد المنازل وأخرى بأحد المزارع لأغراض الاستتار يتم من خلالها عمليات التهريب.

وقد قامت القوات بتفجير جسم النفق والقضاء على كافة الفتحات لحرمان العناصر التكفيرية والمهربين من استخدامه مرة أخرى.