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«بديع» لقاضي «أحداث العدوة»: المتهمين يعتدون عليّ بالسب والبصق

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«بديع» لقاضي «أحداث العدوة»: المتهمين يعتدون عليّ بالسب والبصق «بديع» لقاضي «أحداث العدوة»: المتهمين يعتدون عليّ بالسب والبصق

محمد بديع – أرشيفية

قال محمد بديع مرشد الإخوان المتهم الأول بقضية “أحداث العدوة”، إن المتهمين تطاولوا عليه داخل القفص وأنه سُب بالأم و الأب والبصق عليه، فهو لا يمانع الهتافات التي يهتفها المتهمون ، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يٌعتدى عليه ، طالبا من الأمن منع المتهمين من الإساءة اليه.

ورد القاضي على بديع، سائلاً اياه اذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه ، ليشير بديع بأن الأصوات جماعية ، ليعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع ، ليضيف القاضي “انت في حماية الله و المحكمة انت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك “، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.

وعن موضوع القضية ، قال “بديع” انه مجني عليه وليس جاني وفق قوله ، ذاكراً ان التاريخ سجله من أهم مئة عالم على مستوى العالى العربي في القرن العشرين.
> كانت القاعة، شهدت قبل بدء الجلسة، هتاف المتهمون داخل القفص ضد المرشد و الإخوان ، ومنها “يسقط حكم المرشد ” و “بالطول بالعرص هنجيب الإخوان الأرض” ، فضلاً عن هتافات “تحيل ، ويحيا الهلال مع الصليب” .
> وتعود أحداث القضية ، لما شهدته مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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