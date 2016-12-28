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إسعاف دبي: 159 مركبة و774 مسعفاً وسائقاً لتغطية احتفالات رأس السنة

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إسعاف دبي: 159 مركبة و774 مسعفاً وسائقاً لتغطية احتفالات رأس السنة إسعاف دبي: 159 مركبة و774 مسعفاً وسائقاً لتغطية احتفالات رأس السنة

أعدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خطة متكاملة لتغطية احتفالات رأس السنة الميلادية مساء 31 ديسمبر 2016 خصوصا في محيط برج خليفة ودبي مول والمنطقة التي ستشهد الاحتفال الرئيس للإمارة والذي سينقل مباشرة على الهواء مباشرة عبر فضائية دبي.

وكشف خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة عن تأمين 19 فعالية واحتفالا متنوعة بهذه المناسبة وتفعيل كل النقاط الإسعافية البالغ عددها 91 نقطة في أطراف الإمارة وفي المناطق الحيوية والطرق الداخلية والخارجية.

وأكد ابن دراي أنه تم وضع 23 نقطة إسعاف إضافية حول برج خليفة إضافة إلى 12 نقطة إسعافية متحركة يعمل فيها 67 مسعفا وسائقا وتسعة فنيي طب طارئ وطبيب طوارئ.

واشار الى انه تم تفعيل جميع نقاط الاسعاف في مطارات دبي تجهيزا لاستقبال القادمين او المغادرين ..لافتا انه تم اضافة نقطتين اضافيتين ليصبح المجموع 16 نقطة اسعافية علاوة على تفعيل النقاط الاسعافية الذكية والتي تبدأ عملها والتحرك بناء على عدد الرحلات والمسافرين من مطارات دبي او القادمين اليها .

وأضاف أنه تم وضع 159 سيارة ومركبة متنوعة على أهبة الاستعداد للتدخل السريع حال وقوع منها خمس سيارات رياضية و 17 مستجيبا و 3 دراجات نارية و 3 باصات للكوارث و4 وحدات للدعم الفني ومستجيب للتدخل البري وخدمة المخيمات الشتوية كما تم استدعاء 774 مسعفا وسائقا للتدخل السريع في أوقات الذروة والاحتفالات منهم 15 مرسلا طبيا وثلاثة مأموري موجة ومشرفي ارسال طبي ..لافتا إلى أن المؤسسة قامت بتفعيل خطة إدارة الأزمات والكوارث التي وضعت للتنفيذ في مثل هذه الظروف.

كما أشار إلى أن المؤسسة أضافت عددا من المركبات ووحدات الدعم الفني للخدمة في تلك الليلة تحسبا لأية حالات طارئة ..مؤكدا أن الخطة وضعت لعدد متنوع من الشباب والفتيات ما بين مسعفين داخل سيارات الإسعاف ومسعفين مترجلين في دبي مول ومنطقة برج خليفة وبالقرب من الفنادق الكبرى وإعمار بوليفار ودبي مول وحول برج خليفة وفي القرية العالمية .

وأوضح ان الخطة تتضمن تأمين مجموعة من المسعفين يستخدمون الدراجات الهوائية والنارية لتلافي الازدحام والتدخل السريع إضافة إلى توفير المسعفات للحالات النسائية واصابات الاطفال.

 

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