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صعود اسعار جرام الذهب اليوم الاربعاء 28/12/2016

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صعود اسعار جرام الذهب اليوم الاربعاء 28/12/2016 صعود اسعار جرام الذهب اليوم الاربعاء 28/12/2016

أرتفع في تلك الفترة مع تدنى المستوي الأقتصادى لعدد كبير من المواطنون في ، بسبب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011، والتي أدت إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وأنسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، أدى ذلك إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج عن شراء ما يسمي بـ “الشبكة”، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الأستغناء عن الذهب عند الزواج، نظراً لأرتفاع سعره، والتسهيل علي الشباب .

سعر الذهب اليوم :

النوع السعر بالجنية المصري
ذهب عيار 18 540  جنية
ذهب عيار 21 630 جنية
ذهب عيار 24 720 جنية
سعر الجنية الذهب 5040  جنية

سعر الذهب في مصر هو مرتبط أرتباطاً كلياً بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري، ولهذا نجد ان سعر الذهب في اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع الامريكي أمام العملة المصرية، وأن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار الذهب في السوق المصري .

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