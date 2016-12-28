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الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة من أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد

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الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة من أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة من أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قبّل الرئيس عبدالفتاح ، رأس زينب الكفراوى، من أبطال المقاومةالشعبية فى بورسعيد، وصافح الرئيس عددا آخر من أبطال المقاومة، وعلى رأسهم البطل محمد مهران، خلال افتتاحه المركز الترفيهى ببورسعيد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى المركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، قبل قليل، لافتتاح المشروع الجديد، حيث يهدف المشروع إلى نشر التوعية الثقافية والانتقاء الفكرى، وتم إنشاء المركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد من 4 طوابق على مساحة 2600 متر، كما يحتوى المركز على قاعتى عرض سينمائى وقاعة مؤتمرات.

 


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