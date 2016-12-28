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ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك بمصنع رنجة وكمية من السجائر بالغربية

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ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك بمصنع رنجة وكمية من السجائر بالغربية ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك بمصنع رنجة وكمية من السجائر بالغربية

> الغربية ــ إسلام الخياط

تمكنت مباحث بمديرية أمن الغربية فى حملة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، من ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينى وملح الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمى بالمراكز والمدن.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من  اللواء  أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد من ضبط  "ا ح ال" 45 عاما صاحب محل لبيع السجائر بشارع الحرية ثالث المحلة، ومقيم بذات الناحية،  وبحوزته 2500  علبة سجائر صينى.

 

وتم ضبط "ص أ" 40 عاما صاحب مصنع رنجة بمركز كفر الزيات  مقيم بذات الناحية، وبحوزته 15 جوال ملح طعام زنة الجوال 50 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك  فى المحضر 42755 جنح مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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مصر 365

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