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حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بدار السلام

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حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بدار السلام حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بدار السلام

 أمرت نيابة دار السلام، بحبس مسجل خطر، 4أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها فى احتفالات رأس السنة.

 

كان ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم قوة أمنية أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة خير الله، ضبطوا "غريب.ش " 32 عاما، عاطل مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش "600 جرام"، بالإضافة إلى مبالغ مالى 2200 جنيه، وسلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، و5 طلقات".

 

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ من متحصيلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

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