بالصور..مساعد وزير العدل: ميكنة المحاكم وتحويل أوراقها إليكترونيا

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، يرافقه المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون الأبنية، اليوم الأربعاء مجمع المحاكم بمركز ومدينة ملوى، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و500 ألف جنيه،بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المبنى بشكل كامل نتيجة وقائع الحرق التى طالت المبنى عقب فض اعتصام رابعة أغسطس 2013، وكشف محروس، أنه يجرى ميكنة جميع المحاكم خلال الفترة المقبلة لتحويل القضاء من ورقى إلى إليكتروني.

حضر الافتتاح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التقنية، والمستشار عبد الحميد كامل رئيس محكمة المنيا الابتدائية ونواب البرلمان وعدد كبير من القضاة.

وأكد محروس أنه تم تزويد المبنى بمكتب للعمل على قيد وحفظ الدعاوى الكترونياً وميكنتها والتيسير على المواطنين من المتقاضين وسرعة الانجاز والفصل فى القضايا.

من جانبه أكد محافظ المنيا أن إعادة افتتاح مجمع محاكم ملوى عقب إحلاله وتجديده هو بداية لإعادة المحاكم للمستوى الذى تليق به سواء للقضاة أو للمواطنين لافتاً أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى دائماً لنصرة الحق.

وأضاف قائلاً: إن الإرهاب يصر أن يكون شوكة فى حلق الدولة بهدف تعطيلنا عن التنمية التى يتمناها جميع المصريين ولكنه لن يزيدنا هذا إلا قوة وتماسكا نحو تحقيق هدفنا والمضى قدما فى طريق التنمية" وأضاف المحافظ أنه سيتم قريباً افتتاح مجمع محاكم مغاغة وجارى حالياً أعمال إحلال وتجديد محكمتى سمالوط وديرمواس.

ويضم المجمع مبنيين أحدهما مبنى محكمة ملوى الكلية ويتكون من 5 أدوار والمبنى الآخر هو مبنى محكمة الاسرة ويتكون من طابقين .