مصادر: الحكومة ترسل تقريرها للبرلمان غدا أوالسبت.. والمجلس يناقشه الاثنين

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة انتهت من طباعة تقريرها النصف سنوى، مرجحة أن تقدمه للبرلمان غدا الخميس أو يوم السبت بحد أقصى على أن يتم توزيعه على النواب ومناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، وأوضحت المصادر أن التقرير يتضمن ملامح وتفاصيل لأهم المشروعات التى انتهت منها الحكومة خلال الفترة الماضية .

ويتضمن تقرير الحكومة عرض مفصل لـ7 محاور التى يشملها برنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان مارس الماضى وتتمثل فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة، وتبنى رؤية التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع الخدمات للمواطنين، خاصة فى الصحة والتعليم، والمحور الخامس يتضمن تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى وللتنافسية والمحور السادس الخاص بالإسراع فى تطبيق الإصلاح الإدارى والمحور السابع الخاص بتعزيز الدور الرائد لمصر إقليميا ودوليا على النحو الذى يتناسب مع مكانتها.

وفيما يتعلق بمحور الحفاظ على الأمن القومى، كشفت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أبرز ملامح ما تم إنجازه ببرنامج الحكومة، وما سيتم تقديمه بالتقرير النصف سنوى للحكومة. أولا ما يتعلق بمحور الحفاظ على الأمن القومى المصرى، تضمن التقرير نجاح مصر فى الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية ومواجهة مخططاتها وكشف تحركاتها، والاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل على تنميتها توجيه كافة طاقات الدولة لتعزيز الأمن فى الشارع المصرى، تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة وحماية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وفيما يتعلق بمحور ما تم تحقيقه بالصحة، أشار التقرير النصف سنوى للحكومة إلى أهم ما تم تحقيقه فى قطاع الصحة ضمن برنامج الحكومة، حيث تضمن التقرير أنه فى قطاع الصحة تم الانتهاء وتطوير 118 وحدة صحية بتكلفة 121 مليون جنيه، وإنشاء 2800 مركز ووحدة رعاية صحية أولية، إحلال وتطوير 110 مستشفيات عامة ومراكز متخصصة حتى نهاية عام 2017/2018، وتطوير عدد من المستشفيات من بينها مبرة المعادى، والمستشفى القبطى، ومستشفى الضبعة العام، ومستشفى دار السلام، التى من المتوقع أن يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.

كما تم معالجة 900 ألف مواطن من فيروس سى بتكلفة 2 مليار جنيه، وتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لعلاج 175 ألف مواطن من "فيروس سى" وإنشاء هيئة عامة للتدريب الإلزامى بقرار من مجلس الوزراء، وتغطية 1.5 مليون أسرة بتأمين صحى.

محور العدالة الاجتماعية وما تم تحقيقه لخدمات المواطنين، تضمن التقرير الإشارة إلى ما تم تحقيقه بمحور العدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين من بينها تسجيل 2.1 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بما يشمل 8.3 مليون مواطن فى 27 محافظة بتكلفة 7.2 مليار حنيه، و9.8 مليون طفل مستفيد من الوجبات المدرسية فى جميع محافظات الصعيد بواقع 100%، وفى محافظات وجه بحرى بواقع 70% بتكلفة استثمارية مليار و459 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن التقرير شمل صرف دعم نقدى لـ50 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة فى 13 محافظة، ووحدات متنقلة لجذب الأطفال بلا مأوى فى 10 محافظات بتكلفة 164 مليون جنيه.

وكشفت المصادر، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن محور البيئة تضمن فى التقرير رفع 72 ألف طن من التراكمات بمحطة محرم و202 ألف طن من التراكمات بمحطة زغبو بتكلفة 30 مليون جنيه، وبدء إعداد الخطة القومية العاجلة لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية ورفع كفاءة الجمع لـ80% والتدوير إلى 35% خلال عامين وزيادة عدد محطات رصد الهواء وإنشاء 1460 وحدة جمع لإدارة المخلفات الزراعية توفر 20 ألف فرصة عمل.

وتضمن التقرير النصف سنوى للحكومة الإشارة إلى أنه تم التوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية من 5 مراكز إلى 27 مركزا على مستوى الجمهورية.

ولفت تقرير الحكومة النصف سنوى إلى انتهاء الحكومة من قانون الجمعيات الأهلية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار العمل على توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2017/2018.

وتضمن التقرير انتهاء الحكومة من 1637 مشروعا، بينهم 1005 ضمن 3006 مشروعات من بينهم 501 مشروع فى قطاع الإسكان بإجمالى 136 ألف و466 وحدة سكنية بتكلفة 16.60 مليار جنيه، لخدمة 685 آلاف و350 مواطنا، و49 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، و43 بقطاع الصحة، و695 مدرسة بإجمالى 9938 فصلا فى قطاع التعليم.

وتضمن التقرير أيضاً الانتهاء من 64 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة، و139 فى الموارد المائية والرى، و21 مشروعا فى قطاع الآثار.