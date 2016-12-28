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انقطاع التيار الكهربائى عن 4 كليات بجامعة القاهرة أسبوعا.. وجابر نصار: صيانة

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انقطاع التيار الكهربائى عن 4 كليات بجامعة القاهرة أسبوعا.. وجابر نصار: صيانة انقطاع التيار الكهربائى عن 4 كليات بجامعة القاهرة أسبوعا.. وجابر نصار: صيانة

>كتب وائل ربيعى

انقطع التيار الكهربائى اليوم، الأربعاء، عن 4 كليات بجامعة القاهرة، هى كليات الإعلام والتخطيط ودار العلوم والتجارة، حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب تلك الكليات لمدة تزيد عن أسبوع خاصة بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 

واشتكى طلاب كليات الإعلام ودار العلوم والتجارة والتخطيط العمرانى من انقطاع التيار الكهربائى عن كلياتهم لأكثر من أسبوع، حيث بدأت الكليات المذكورة فى الاستعانة بمولدات للكهرباء لحين عودة التيار الكهربائى.

 

ومن جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك صيانة دورية تتم فى غرفة الكابلات التى تغذى الكليات المذكورة بالكهرباء وجارى الانتهاء منها وإعادة التيار، مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلات بالكليات لوجود مولدات.


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