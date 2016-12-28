وفاة «كاري فيشر» تضع«ديزني» في ورطة

خطف وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر، قلوب محبي سلسلة أفلام “ستار وورز” أو “حرب النجوم”، كما وضعت شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي في ورطة بشأن مصير شخصية الأميرة “ليا” التي اشتهرت بها “فيشر” في السلسلة الناجحة.

واكتسبت “فيشر”، التي توفيت عن عمر 60 عامًا، أمس الثلاثاء، شهرة جديدة عندما ظهرت الأميرة ليا في فيلم (ستار وورز: ذا فورس أويكينز) عام 2015 والذي حقق أكثر من ملياري دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وأوضحت ديزني، أن “فيشر”، كانت قد إنتهت من تصوير دورها في فيلم “ستار وورز: إبيسود 8″، المقرر طرحه عام 2017 والذي تكتمت الشركة عن تفاصيله مثلما تفعل دائمًا.

وكان من المتوقع أن تلعب فيشر دورًا كبيرًا في الفيلم التاسع من السلسلة والمقرر عرضه في 2019.

وأحجمت متحدثة باسم ديزني، يوم الثلاثاء، عن التعليق عما إذا كانت شخصية ليا ستظهر في أفلام ما بعد “إبيسود 8”.

وكان كولين تريفورو، مخرج أفلام ستار وورز، قد قال في مقابلة في يناير 2016، إنه متحمس لإيجاد مساحات جديدة يمكن أن تستوعب شخصيتي الأميرة ليا وشقيقها التوأم لوك سكايووكر.

وقال أحد محبي فيشر، ويدعى ثاج لوكاس على “تويتر يوم الثلاثاء، “لا أبكي الآن لكنني ربما أبكي عندما تعرض ديزني وجه كاري فيشر باستخدام التكنولوجيا في إبيسود 9″.