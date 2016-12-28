جزار تم ذبحه علي يد زوجته بسبب مصروف البيت

سمر العشري

تلقي اللواء "هشام العراقى" مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بلاغاً من شرطة النجدة بمقتل جزار على يد زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم بإشراف اللواء "خالد شلبى " مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة وتم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها للواقعة .

وتم عمل محضر بالحادث وتحويل شيماء إلي نيابة الجيزة الكلية وياشر التحقيق رئيس النيابة "عبد الحميد الجرف" الذي أمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق وأوضح أن اول الواقعة كان عبارة عن مشادة كلامية بين الجزار ويدعي عاطف وعمره 38 عام وزوجته شيماء وعمرها 33 سنة بعد أن طلبت منه مصروف البيت ثم تطور النقاش إلي الضرب والطعن بالسكين حتى قتل الجزار عاطف مذبوحاً.

شبكةعيونالإخبارية

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