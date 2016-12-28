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الكرملين: لا يمكن تأكيد تقارير عن مقترح من روسيا وتركيا لهدنة بسوريا

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الكرملين: لا يمكن تأكيد تقارير عن مقترح من روسيا وتركيا لهدنة بسوريا الكرملين: لا يمكن تأكيد تقارير عن مقترح من روسيا وتركيا لهدنة بسوريا

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين يوم الأربعاء إنه لا يمكنه التعليق على تقرير بثته وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أفاد بأن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح من أجل وقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي… ليست لدي معلومات كافية.”

وأضاف “نحن على اتصال دائم بزملائنا الأتراك لبحث التفاصيل المختلفة المتعلقة بالمحادثات المحتملة المقرر إجراؤها في أستانة” في إشارة إلى محادثات سلام سورية مقترحة تريد روسيا عقدها في قازاخستان.

وقال “كل هذا يجري بحثا عن حل سياسي لسوريا.”

 

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