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البرلمان اللبنانى يمنح الثقة لحكومة سعد الحريرى بأغلبية 87 صوتا

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البرلمان اللبنانى يمنح الثقة لحكومة سعد الحريرى بأغلبية 87 صوتا البرلمان اللبنانى يمنح الثقة لحكومة سعد الحريرى بأغلبية 87 صوتا

>بيروت (أ ش أ)

نالت حكومة "استعادة الثقة" اللبنانية برئاسة سعد الحريرى الثقة من مجلس النواب (البرلمان) بأغلبية 87 صوتا من أصل 92 صوتا، فيما حجب الثقة عن 4 نواب وامتنع نائب واحد، وذلك بعد يوم واحد من النقاش للبيان الوزارى فى مجلس النواب.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريرى قد رد على النواب فيما يخص البيان الوزارى قبيل التصويت على الثقة للحكومة، قائلا : "الحكومة وضعت فى بيانها الوزارى الكلام الذى ينعكس داخل مجلس النواب من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخاب".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحريرى - فى 18 ديسمبر الجارى - بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الأولى فى عهد الرئيس اللبنانى ميشال عون، الذى تقلد منصبه فى أكتوبر الماضى.


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