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وزير السياحة: تطوير مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج لجذب أعداد كبيرة من السياح

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وزير السياحة: تطوير مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج لجذب أعداد كبيرة من السياح وزير السياحة: تطوير مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج لجذب أعداد كبيرة من السياح

>أ ش أ

أكد وزير السياحة يحيى راشد أهمية تطوير عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة في الخارج لتحقيق انطلاقة سياحية قوية تساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح لاستعادة الحركة السياحية في المقصد المصري.

وقال الوزير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه اجتمع مع مديري المكاتب ورئيس هيئة تنشيط السياحة لمراجعة خطط عمل المكاتب وطرح المستهدف من كل مكتب لاستعادة الحركة السياحية بمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف أنه طالب مديري المكاتب بضرورة وضع خطط مستقبلية واضحة ومتطورة، مشيرا إلى أنه تم تحديد أهداف محددة ووضع جدول زمني لتحقيق تلك الأهداف، مؤكدا أن المكاتب التي لن تحقق الأهداف المرجوة سيتم تجميد العمل فيها مؤقتا وليس إغلاقها حتى يتم توجيه الإنفاق في المكاتب والأسواق التي تحقق عائدا مناسبا يتفق مع تلك النفقات.

وأكد أنه تمت مراجعة الدعم المقدم إلى تلك المكاتب ومطالبتهم بالتنسيق بصورة أكبر مع شركة الدعاية (جى دبليو تي) لمزيد من التطوير للحملات الدعائية وحملات التنشيط، التي تنفذها الهيئة والشركة للحصول على أفضل نتائج من جذب أعداد أكبر من السياح.


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