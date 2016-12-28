أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. أبو الغيط يزور معهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية

Google+ Print
بالصور.. أبو الغيط يزور معهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية بالصور.. أبو الغيط يزور معهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية

>كتب مصطفى عنبر - تصوير محمود فخرى

زار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مقر معهد البحوث والدراسات العربية، التابع للجامعة اليوم الأربعاء تزامنا مع مرور 65 عاما على إنشاء المعهد.

 

وكان فى استقبال أحمد أبو الغيط الأمين العام والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد، كلا من الدكتور عبدالله محارب المدير العام لمنظمة الألكسو، والدكتور فيصل الحفيان القائم بأعمال مدير المعهد، والمستشار محمد سلطان المدير المالى والإدارى بالمعهد، والدكتور محمد الطناحى رئيس قسم البحوث العربية، والدكتور تامر أنيس أمين الشئون التعليمية بالمعهد.

 

وتعتبر زيارة أبو الغيط لمعهد البحوث العربية، أول زيارة لأمين عام جامعة الدول العربية منذ تأسيس المعهد عام 1952.

 

وتفقد الأمين العام للجامعة العربية أقسام المعهد ومكتباته التاريخية، واستمع لشرح من مدير عام الألكسو حول ماكيت المبنى الجديد للمعهد بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة قدرها 110 مليون جنيها.

 

وطلب الأمين العام من إدارة المعهد التركيز والاهتمام بالقضايا العربية لخدمة العمل العربى المشترك وتحقيق أهداف جامعة الدول العربية.

 

فيما استعرض الدكتور فيصل الحفيان،القائم بأعمال مدير المعهد، تاريخ المعهد منذ أيام المفكر القومى المعروف ساطع الحصرى، مؤكدا أن عدد كبير من قيادات الدول العربية تخرج من المعهد ويحرصون على زيارة المعهد وكان أخرهم رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر.

 

واستمع أبو الغيط لشرح من الدكتور محمد الطناحى، رئيس قسم البحوث العربية بالمعهد، حول دور المعهد فى التواصل مع الطلاب العرب وإنشاء رابطة لخريجى المعهد لدعم العمل العربى المشترك.

 

وأشار الدكتور الطناحى إلى أن المعهد يقوم بزيارات ميدانية لبعض الدول العربية كما يتواصل مع الملحقين الثقافيين بالسفارات العربية لخدمة الدارسين العرب.

 

جدير بالذكر أن معهد البحوث العربية، يضم نخبة من العلماء العرب أعضاء هيئة التدريس به كما يصدر عدد من المطبوعات والدوريات العلمية ويقدم جائزة سنوية للشباب العربى.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365