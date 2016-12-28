بالصور.. أبو الغيط يزور معهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية

كتب مصطفى عنبر - تصوير محمود فخرى

زار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مقر معهد البحوث والدراسات العربية، التابع للجامعة اليوم الأربعاء تزامنا مع مرور 65 عاما على إنشاء المعهد.

وكان فى استقبال أحمد أبو الغيط الأمين العام والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد، كلا من الدكتور عبدالله محارب المدير العام لمنظمة الألكسو، والدكتور فيصل الحفيان القائم بأعمال مدير المعهد، والمستشار محمد سلطان المدير المالى والإدارى بالمعهد، والدكتور محمد الطناحى رئيس قسم البحوث العربية، والدكتور تامر أنيس أمين الشئون التعليمية بالمعهد.

وتعتبر زيارة أبو الغيط لمعهد البحوث العربية، أول زيارة لأمين عام جامعة الدول العربية منذ تأسيس المعهد عام 1952.

وتفقد الأمين العام للجامعة العربية أقسام المعهد ومكتباته التاريخية، واستمع لشرح من مدير عام الألكسو حول ماكيت المبنى الجديد للمعهد بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة قدرها 110 مليون جنيها.

وطلب الأمين العام من إدارة المعهد التركيز والاهتمام بالقضايا العربية لخدمة العمل العربى المشترك وتحقيق أهداف جامعة الدول العربية.

فيما استعرض الدكتور فيصل الحفيان،القائم بأعمال مدير المعهد، تاريخ المعهد منذ أيام المفكر القومى المعروف ساطع الحصرى، مؤكدا أن عدد كبير من قيادات الدول العربية تخرج من المعهد ويحرصون على زيارة المعهد وكان أخرهم رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر.

واستمع أبو الغيط لشرح من الدكتور محمد الطناحى، رئيس قسم البحوث العربية بالمعهد، حول دور المعهد فى التواصل مع الطلاب العرب وإنشاء رابطة لخريجى المعهد لدعم العمل العربى المشترك.

وأشار الدكتور الطناحى إلى أن المعهد يقوم بزيارات ميدانية لبعض الدول العربية كما يتواصل مع الملحقين الثقافيين بالسفارات العربية لخدمة الدارسين العرب.

جدير بالذكر أن معهد البحوث العربية، يضم نخبة من العلماء العرب أعضاء هيئة التدريس به كما يصدر عدد من المطبوعات والدوريات العلمية ويقدم جائزة سنوية للشباب العربى.