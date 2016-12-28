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المرصد السورى يؤكد مقتل القيادى بداعش "أبو جندل" بمنطقة جعبر

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المرصد السورى يؤكد مقتل القيادى بداعش "أبو جندل" بمنطقة جعبر المرصد السورى يؤكد مقتل القيادى بداعش "أبو جندل" بمنطقة جعبر

>كتب مصطفى عنبر

أعلن المرصد السورى مقتل أبو جندل الكويتى (عبدالمحسن. ز. ظ) خلال القصف من قبل التحالف الدولى على محيط منطقة جعبر غربى الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، خلال المعارك التى دارت بين عناصر تنظيم الدولة من جهة، وقوات سورية الديموقراطية المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وقوات التحالف الدولى.

 

وقالت صحيفة الرأى الكويتية، نقلا عن مصادر إن أبو جندل من أشرس القادة العسكريين فى تنظيم داعش الإرهابى وأنه أخطر كويتى داعشى.

 

وكشفت المصادر التى التقت أبوجندل فى سورية قبل عامين أنه "لم يكن يتخلى عن حزامه الناسف وكان يلازمه طوال الوقت"، مؤكدة أنه "لقى حتفه على يد مجموعة كردية مقاتلة فى مدينة الطبقة الواقعة بالريف الغربى لمحافظة الرقة"، وأنه كان من أبرز المسئولين عن الملفات الأمنية والاستخباراتية فى داعش.

 

وقال المرصد السورى إن "أبو جندل الكويتى"، واحد من بين أبرز القادة العسكريين فى تنظيم داعش، وقاد معارك سابقة فى ريف الحسكة وبمنطقة خناصر فى ريف حلب الجنوبى الشرقى، بالإضافة لقيادته معارك فى العراق وتنقله بين سورية والعراق فى السنوات والأشهر الفائتة، لحين بدء الهجوم على الريف الغربى للرقة، حيث تولى قيادة عمليات عسكرية عدة فى الريف الغربى، كما قام بقيادة عدة عمليات، لحين استهدافه أمس من قبل التحالف الدولى خلال معارك بريف الطبقة الشمالى الغربى.


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