أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الكويتى يصل العراق لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين

Google+ Print
وزير الخارجية الكويتى يصل العراق لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية الكويتى يصل العراق لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين

>كتب مصطفى عنبر

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، لترؤس وفد بلاده فى أعمال الاجتماع الوزارى للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الكويتية - العراقية.

 

وكان فى استقبال الشيخ صباح الخالد لدى وصوله وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى وسفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان.

 

والتقى وزير الخارجية الكويتى فور وصوله بغداد، رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، وبحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العراق فى كافة المجالات لاسيما الحرب على تنظيم داعش الإرهابى.

 

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الكويتى أيضا الرئيس العراقى فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى.

 

وكان الاجتماع التحضيرى للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية- الكويتية عقد مساء أمس الثلاثاء فى بغداد، حيث ترأس الجانب العراقى وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجى، فيما ترأس الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، بمشاركة عدد من مسئولى البلدين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365