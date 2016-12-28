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ورشة عمل لصيادلة الإسكندرية لبحث الإغلاق الجزئى للصيدليات 15 يناير القادم

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ورشة عمل لصيادلة الإسكندرية لبحث الإغلاق الجزئى للصيدليات 15 يناير القادم ورشة عمل لصيادلة الإسكندرية لبحث الإغلاق الجزئى للصيدليات 15 يناير القادم

>الإسكندرية – أسماء على بدر

نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، ورشة عمل لبحث آليات تفعيل قرار الإغلاق الجزئى للصيادليات بالمحافظة بدءاً من 15 يناير القادم، بعد قرار الجمعية العمومية، وتأتى الورشة برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي وكل أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية وأعضاء النقابة العامة عن المنطقة، وعدد من صيادلة الإسكندرية.

وأوصت الورشة على أن أهم مطالب الصيادلة تتمثل فى توفير الأصناف الناقصة من الأدوية ووقف التسعير العشوائي الحـادث ، و تفعيل القانون والقرارات الوزارية ، وقرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمكدسة بمئات الملايين بالصيدليات.

وتناولت الورشة بدء غرفة العمليات من بعض اعضاء مجلس النقابة: الامين العام الدكتور تامر الطحان، الدكتور محمد الرفاعى، و الدكتور محمد أصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، بتفعيل عدد من الآليات لتنفيذ قرار التعليق الجزئى.

وطالب نقيب صيادلة الإسكندرية بحصر الصيدليات بكل المناطق تمهيدا لمتابعتها وتقسيم العمل على الحضور بمناطق الإسكندرية وبخاصة الشوارع الرئيسية مثل الكورنيش ، طريق الحرية، الترام، وسط البلد، سموحة مع ارسال الخطابات الرسمية والبوسترات من النقابة وبدء الزيارات الميدانية.

 

 

 

 

 

 


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