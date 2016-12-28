رئيس جامعة سوهاج: الحرمان من المادة والمواد التالية للمتلبس بمحضر غش بالامتحانات

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن الطالب الذى سيخرج عن النص أو النظام ويتم ضبطه متلبس بحالة غش سيتم اتخاذ الإجراء القانونى ضده وحرمانه من المادة والمواد التالية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم بمقر الجامعة الجديد يرافقه الدكتور ممدوح صادق الرشيدى عميد كلية التجارة، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباطها بكلية التجارة.

وأضاف الدكتور صفا أن ٣٥ الف طالب بدءوا فى تأدية امتحانات الفصل الدراسى الأول موزعين على ٣ أماكن مختلفة، حيث تجرى الامتحانات فى المدرجات وقاعات التدريس، مشيرا إلى أن الجامعة أخذت كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الاختبارات بوقت كاف لعمل الاستعدادات اللازمة، من عمل الجداول وتعديلها أكثر من مرة بعد اخذ رأى الطلاب فيها

وحذر صفا من التهاون مع حالات الغش فلابد من التعامل معها بكل حزم وأن الطالب الذى سيضبط متلبساً بالغش أو الشروع فيه سيطبق عليه القانون بكل حسم ويتم حرمانه من المادة والمواد التالية، مشيراً إلى أن كل أستاذ مادة متواجد خلال المادة التى تخصه للرد على كافة الاستفسارات، مع توفير كافة وسائل الهدوء داخل اللجان. وذكر أنه يتم استلام كراسات الإجابة أول بأول ليتم الإعلان عن النتائج فى وقت مبك، مضيفاً أنه تم توفير عيادة طبية فى كل كلية بالإضافة لعيادة مركزية فى المقر القديم والجديد.

ومن جانبه قال ممدوح الرشيدى عميد الكلية، أنه ولأول مرة منذ العودة إلى الجامعة الجديدة يتم مراعاة موعد امتحانات الدفعات المختلفة حيث الدفعة الأقل عدداً تكون فى الفترة الأولى والدفعة الأكثر عدداً تكون فى الفترة المسائية لتفادى الازدحام والتكدس فى المواصلات، موضحاً توفير جميع وسائل الراحة للطلاب من مياه الشرب والخدمة الطبية ووسائل الأمان والراحة.

جدير بالذكر أنه لأول مرة لم تبدأ الامتحانات فى جميع الكليات فى توقيت واحد لتلافى مشكلة التكدس فى نقل الطلاب عبر وسائل المواصلات المختلفة.