بالفيديو: هاريسون فورد وريان جوسلينغ بمواجهة "أشباه البشر" في Blade Runner 2049

بعد ثلاثين سنة من النجاح الساحق لفيلم Blade Runner، يعود النجم هاريسون فورد لشخصية ريك ديكارد بالجزء الثاني من الفيلم، مع النجم ريان جوسلينغ ، وتدور الأحداث عام 2049 بإطار خيال علمي، حيث يواجهان معا اشباه البشر من الآليين الذين احتلوا العالم.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية ضابط شرطة في المستقبل مهمته القبض على الخارجين على القانون من الكائنات الفضائية، ولكن يواجه مشكلة تصنيع روبوتات عضوية معدلة وراثيًا تدعى "ربيلكانت"، والتي لا يمكن تميزها بصريًا من البشر.

الفيلم من بطولة هاريسون فورد و ريان جوسلينغ وآنا دي ارماس، وجاريد ليتو، وماكنزي ديفيس، وروبن رايت، وديف باتيستا، وليني جيمس، وسيلفيا هويكس ، وقام بإخراجه المخرج الشهير دينيس فيلنون وشارك في إنتاجه ريدلي سكوت، وكتب السيناريو كلًا من هامبتون فانشر ومايكل جرين و من المقرر طرح الفيلم في صالات العرض العالمية يوم 6 أكتوبر من عام 2017 المقبل.