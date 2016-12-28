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بعد تورّطه في حمل هذا العلم... وائل جسار يوضح

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الأربعاء 28-12-2016 16:25

اطلّ الفنان وائل جسار عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ليوضح حقيقة الصورة التي إنتشرت له وهو يحمل علم "البوليساريو" أو "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، والتي تسبب بغضب البعض منه .
ولكي يحسم الجدل، حول هذه القضية الحساسة حرص وائل جسار على توضيح الحقيقة بالصوت والصورة عبر ونشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "توضيح للشعب المغربي الحبيب".
وقال وائل جسار في الفيديو إن الصورة قديمة وإنه يحترم كل الدول العربية وجمهورها، مشيراً إلى أن حقيقة الصورة هي أن أحد الشبان طلب التصوير معه، وقال إنه لا يرفض طلب كل من يرغب بأن يلتقط صورة معه، مؤكداً أنه لا توجد لديه أبعاد عن خلفية العلم الذي تصور معه.
كما أكد وائل جسار" ليس لدي أي علم بنوعية هذا العلم وإلى ماذا يرمز، وقال "أرجو ألا يفهم أي شخص هذا الأمر بشكل خاطئ".
يشار إلى أن الفنان وائل جسار سوف يحيي حفل رأس السنة في فندق "ريكسوس" في .

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سيدتي

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