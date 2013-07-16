الحلقة الخامسة من مسلسل "آسيا": مني ذكي تصنع لنفسها "فستان".. وتطلب من فارس أن ترقص

كتب : ندى سامي الثلاثاء 16-07-2013 02:29

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "آسيا" قرار منى زكي أن تخرج من غرفتها، فأخذت تستكشف المكان حولها وتشاهد الصور والرسومات المعلقة على الحوائط، وتحاول أن تتذكر أي شيء عن ماضيها ولكنها تفشل في ذلك.

أثناء تجول آسيا في المقهي الليلي الذي يمتلكه فارس والذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، تجد غرفة ملابس الراقصات اللائي يعملن في المقهى الليلي، فتنبهر بملابسهن، وتقرر أن تصنع فستان لها، فجمعت جميع ملابسهن، وقامت بقصها وصنعت فستان لها، وارتدته، وأقتربت من المرآة وأخذت تتأمل نفسها ووضعت المساحيق الملونة على وجهها، وبدأت ترقص على أنغام الموسيقى التي كانت تسمعها، فتجمعت حولها جميع البنات، مستعجبين ومنبهرين برقصها الذي أدهش الجميع.

استنكر فارس تجمع الفتيات وذهب ليري ما يحدث، فوجد آسيا ترقص بدلال والفتيات متجمعين حولها، فأعجب فارس برقص آسيا، وأخذ يتأملها ويتمني لو كانت تعمل معه في المقهي الليلي، وبعد أن انتهت من رقصها أخذت تجمع ملابس من ملابس الفتيات، وأخذها فارس خارج الغرفة حتى لا يتشاجر معها الفتيات، وطلبت منه أن تعمل كراقصة لأنها تهوي الرقص وتجيده وأخذت ترقص أمامه لتثبت له ذلك.

يبنما يجلس راجي مع صديقة يفكران فيما حدث لآسيا، فسأله صديقة ما إذا كان قتل زوجته أم لا لكن فارس أخذ يقسم له بأنه لم يفعل لها شيء وأنه في أشد الحيرة والقلق على زوجته.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي، وهاني عادل، وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.

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