نانسي عجرم: وفاة ملحم بركات أكثر ما أحزنني في العام 2016

أقيم، مؤخراً، في «الفوروم دو بيروت» حفل فني بمناسبة نهاية العام أحياه كل من الفنان عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم والفنان طوني أبو جودة والفنان الأوبرالي بافو، في صالة واسعة جداً تتسع لخمسة آلاف شخص. بدأ توافد الحضور من الساعة الثامنة مساء وسط إجراءات أمنية مشددة، أي قبل بدء الحفل بساعتين. التشدد الأمني حول مبنى «الفوروم دو بيروت» شكّل حالة من الأمان لكل الحضور وإن حدّ من تحرك الصحافيين ومن التقاط صور خارج المبنى لحظة وصول الفنانين. «سيدتي» حضرت الحفل وعادت بهذه الأجواء: . بيروت | زلفا رمضان

وصول الفنانة نانسي عجرم عند الحادية عشرة ليلاً وهجوم الصحافة لتصويرها خارج مبنى «الفوروم» وحسن تعاملها معهم، جعل رجال الأمن غير قادرين على منعهم من الاقتراب منها. لكنهم عادوا وشددوا الحصار على الصحافة لحظة وصول الفنان عاصي الحلاني ومنعوهم من تصويره خارج مبنى «الفوروم دو بيروت».

افتتح الحفل عند التاسعة والنصف الفنان الأوبرالي الأكاديمي بافو بأغان خاصة للمناسبة. الفنان طوني أبو جودة صعد المسرح بعدما قدمته الإعلامية سابين يوسف ليؤدي عدة اسكتشات، ومن بعدها عدة أغنيات باللغة الأجنبية.

نانسي: أنا سعيدة الليلة

لحظة دخول الفنانة نانسي عجرم إلى المسرح، علا تصفيق الحضور ترحيباً بها. بدت نانسي سعيدة جداً وأعربت عن سعادتها من خلال الكلمة التي قالتها: «أنا سعيدة الليلة بأني مجتمعة بطلاب لبنان الذين هم مستقبل لبنان وإن شاء الله يحمل العام الجديد الخير لنا ولبلدنا ولشعبه ولكافة الدول العربية. ثم، رحبت بالنائب السيدة ستريدا جعجع. سعادة نانسي بإحيائها للحفل انعكست على اختيارها للأغاني التي حملت في مضمونها مشاعر مليئة بالفرح والحب. فغنت «إحساس جديد، غالي عليّ، ما تيجي هنا، الدنيا حلوة، معقول الغرام، شيل عيونك عني، بتندم». استمر حفلها لمدة ساعة ونصف والجمهور يرقص ويردد اسمها عالياً. بدت نانسي بفستانها الأسود المزين بالورود البيضاء كالفراشة حاملة الفرح. السيدة ستريدا جعجع بدت سعيدة وهي تردد أغاني نانسي وتضحك لها، خاصة عندما غنت نانسي «معقول الغرام». قبل انتهاء حفل الفنانة نانسي عجرم بربع ساعة أي عند الساعة الثانية عشرة والربع ليلاً، وصل الفنان عاصي الحلاني بموكب مؤلف من ثلاث سيارات خاصة به. دخل مسرعاً هرباً من البرد ودخل غرفته ينتظر انتهاء الفنانة نانسي عجرم من وصلتها الفنية. بعد انتهاء نانسي من فقرتها الغنائية، خرجت مسرعة إلى سيارتها قائلة للصحافة: «كل عام وأنتم بخير شكراً لمجيئكم».

لقاء لم يتم

لم يتم اللقاء بين نانسي عجرم والفنان عاصي الحلاني الذي كان يتحضّر لصعوده إلى المسرح. عند الواحدة فجراً، صعد الفنان عاصي الحلاني على إيقاع أغنية «بيكفي انك لبناني» حيث أطل كالفارس. فوقف الجمهور مرحبين به وبدا عاصي متحمساً. وجّه عاصي تحية للحضور الذي كان بمعظمه من طلاب الجامعات قائلاً لهم: «أنتم مستقبل لبنان فأنا منكم ولكم ونحن نعوّل عليكم لبناء لبنان الحضاري». كالعادة، خلق «فارس الغناء العربي» جواً من الحماس والرقص على أغانيه. فغنى «عندك بحرية يا ريس، يا طير، قومي ارقصيلي بعد»، التي أشعلت الصالة حماساً ورقصاً. بين الأغنية والأخرى، كان عاصي يتقدم من الجمهور الواقف على مقربة من المسرح يتحدث إليهم ويمازحهم ووجّه تحية خاصة للدكتور سمير جعجع، رغم عدم حضوره للحفل، ووجه تحية لزوجته النائب ستريدا جعجع الحاضرة للحفل. عند الثانية فجراً، أنهى عاصي حفله متوجهاً إلى سيارته.

ماذا قالت نانسي عجرم لـ«سيدتي»؟

رغم تشدد الأمن، أعطت الفنانة نانسي عجرم لقاءات سريعة للصحافة. وكان أول لقاء لها مع «سيدتي»:

كيف كان عام 2016 على الفنانة نانسي عجرم؟

الحمد لله، كانت سنة حلوة جداً وإيجابية. لكن رحيل الموسيقار ملحم بركات في هذا العام شكّل لي حزناً كبيراً.

ماذا تتمنى نانسي للعام 2017؟

أكيد السلام للبنان ولكافة الدول العربية وأن أحافظ على النجاح الذي حققته.

أغنيتك الجديدة «عم بتعلق فيك» تتضمن نمطاً غنائياً جديداً في اختياراتك. هل سنشهد في ألبومك المقبل اختيارات جديدة؟

هذا النمط غنيته في كل ألبوماتي لكن اعتمدت بهذه الأغنية على توزيع موسيقي جديد. وهذا ما أسعى إليه دائماً وسيميز ألبومي المقبل.

متى ستطرح الفنانة نانسي عجرم ألبومها الجديد؟

إن شاء الله، بداية الشهر الحالي.

اكتفت نانسي بهذا الحوار السريع التزاماً منها بتوقيت بدء حفلها.

أمنية عاصي الحلاني

شكلت، مؤخراً، أنت والفنانة نانسي عجرم ثنائياً في الحفلات، ما تعليقك على هذه الثنائية بينكما؟

بداية، كل عام وأنتم بخير. إن أي ثنائي في الحفلات يكون لصالح الفن، ونحن نسعى أن نقدم كل ما هو خير للفن.

كيف كانت سنة 2016 على الفنان عاصي الحلاني وماذا يتمنى لنفسه في العام 2017؟

الحمد لله، مرت سنة 2016 وحملت معها الخير وأتمنى أن تحمل سنة 2017 الخير والسلام للبنان ولكافة الدول العربية وأن يعم السلام على الجميع. ما أتمناه لنفسي أن يعطيني ربي الصحة لكي نقدم أعمالاً ناجحة.

توجّه عاصي في حديثه المقتضب، نظراً لضيق الوقت، بتحية ومعايدة شاملة عبر «سيدتي» لكل الشعب العربي.

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