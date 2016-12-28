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إعداد خريطة للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

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إعداد خريطة للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية إعداد خريطة للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية

أعدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لجمهورية العربية تتضمن المحافظات الاكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وصرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية أن هذه الخريطة ستساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الامنية، التوعوية، والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطة عملها التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.
> وأضافت السفيرة انه جاري إرسال الخريطة إلي الجهات الامنية المعنية بالامر بالاضافة إلي الوزارات والهيئات التي تختص بالانشطة التنموية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما أنه سيتم إرسال خرائط منفصلة للسادة المحافظين في المحافظات المستهدفة (14 محافظة) تتضمن القري الأكثر تصديرأ وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية.

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