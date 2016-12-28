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أحمد بن محمد يُعيِّن جمال بن حويرب أمينا عاما لجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"

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أحمد بن محمد يُعيِّن جمال بن حويرب أمينا عاما لجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" أحمد بن محمد يُعيِّن جمال بن حويرب أمينا عاما لجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيين جمال خلفان بن حويرب، أميناً عاماً لجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة".

يُذكر أن الجائزة تهدف وفق مرسوم تأسيسها إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة، كما تهدف الجائزة إلى الإسهام في بناء المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعميق الثقافة المعرفية، والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.

 

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