لجنة تأمين الفعاليات تكشف تفاصيل خطة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية

كشفت لجنة تأمين الفعاليات عن اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2017 في وسط مدينة دبي، حيث سيمتد مسار الألعاب النارية من برج خليفة إلى منطقة البرج بخور دبي، فيما سيتم تحديد 160 موقعاً لإطلاق الألعاب النارية احتفاءً بالعام الجديد.

وأثنى العميد عبد الله خليفة المري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، على جهود لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من القيادة العامة لشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة، وشبكة قنوات دبي للإعلام، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة سيركو، وإعمار العقارية وإدارة أمن المواصلات.

مواقع انطلاق الألعاب النارية

وأوضح العميد المري أنه تم زيادة عدد مواقع إطلاق الألعاب النارية إلى 160 موقعاً مقسمة إلى 23 موقع داخل منطقة وسط مدينة دبي و137 موقعاً تمثل مسار الألعاب النارية إلى خارج وسط مدينة دبي مرورا بمنطقة الخليج التجاري والقناة المائية وبمحاذاة شارع الخيل ومنطقة الجداف وصولاً الى منطقة البرج الجديد برأس الخور، مبيناً أن المواقع تتضمن برج خليفة وفندق العنوان، ودبي مول، ودبي أوبرا وبعض الأبراج القريبة من وسط مدينة دبي، ومنطقة خور دبي _ هاربور.

> وأكد العميد المري استعداد اللجنة لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة التي باتت محط أنظار العالم مطلع كل عام، مشيراً إلى أن اللجنة عملت بكل جهد من أجل تأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان بعد الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الهادفة إلى إسعادهم.

وبين أن القيادة العامة لشرطة دبي وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً في الوقت ذاته على أهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

موسيقى

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن موسيقى من التراث العربي والخليجي لأول مرة ستصاحب الألعاب النارية لمدة 8 دقائق.

26 خيمة إمداد

ودعا العميد المري الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الإزدحامات والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى على الرقمين المجانيين 999و 901، أو التوجه لأقرب موقع لتواجد أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير 26 خيمة إمداد وسط مدينة دبي وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في ارشاد الزوار.

وأكد على أهمية توجه أفراد الجمهور إلى الاحتفالات في وقت مبكر قبل الساعة الثامنة مساءً للوصول إلى هذه المناطق المحددة، والالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، وعدم عرقلة حركة السير، واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق مشاهدة الألعاب النارية.

مناطق المشاهدة

وأوضح أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مناطق لمشاهدة أفراد الجمهور لعروض الألعاب النارية في منطقة برج خليفة تتمثل في: الواجهة المائية لدبي مول، متنزه الجزيرة، منطقة سوق البحار، ومنطقة البرج بلازا، ومباني ساوث بريدج، وشارع البوليفارد.

مناطق الازدحام

وأشار إلى أن هناك 6 مناطق متوقع أن تشهد ازدحاما كثيفاً من قبل مشاهدي الألعاب النارية، منها منطقة برج خليفة ومتوقع أن يصل عدد المتواجدين فيها إلى 200 ألف شخص، ومنطقة دبي مول ومتوقع أن يبلغ عدد المتواجدين فيها 400 ألف، فيما منطقة تقاطع فندق العنوان 27 ألفاً، ومنطقة سوق البحار 13 ألفاً، ومنطقة الجزيرة 10 آلاف، ومنطقة البرج بلازا 1800 مشاهد للألعاب النارية.

إغلاقات ومسارات

وأوضح العميد المري أن شرطة دبي ستقوم بإغلاق الشوارع المحاذية للفعاليات، حيث سيتم إغلاق شارع السعادة من الساعة السادسة مساءً أمام حركة السيارات وذلك في منطقة المروج روتانا المؤدية إلى برج خليفة، وإغلاق تقاطع زعبيل في الشارع ذاته الساعة الثامنة مساءً، فيما سيتم إغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي لشارع السعادة الساعة العاشرة مساءً وكذلك محطة برج خليفة، فيما سيتم إغلاق منطقة البوليفارد الساعة السادسة، وإغلاق شارع الأصايل لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة وكبار الشخصيات.

وبين أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسيقسم إلى قسمين خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف "البرج فيو"، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب وسيتجه إلى" ساوث ريدج" المنطقة المخصصة لمشاهدتهم للألعاب النارية.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، فيما المسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

> وأكد العميد المري أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق لألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو حيث سيتم فرز العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد انتهاء الألعاب النارية وفي حالة الطوارئ " كمخارج الحريق".

وبين أنه سيتم إخلاء جسر المترو الواصل إلى دبي مول من الحشود وإغلاق مدخله من الجهتين من قبل الشرطة عند الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً إلى الساعة 12 ليلاً موعد إطلاق الألعاب النارية، مبيناً في الوقت ذاته أن تم تحديد مناطق مسارات الجمهور داخل دبي مول.

أصحاب حجوزات المطاعم

بين العميد المري أنه تم تحديد آلية لدخول لزوار الفنادق والمطاعم القريبة من برج خليفة حيث يستطيعون الوصول إليها عبر إبراز البطاقات الخاصة بالدخول إلى أفراد شرطة دبي، والتي سيحصلون عليها من الفنادق والمطاعم، فيما ستكون هناك بطاقات أخرى خاصة بالمقيمين والمشرفين على الفعالية، وسيتم توفير لوحات إرشادية خاصة بدورات المياه ومناطق الإسعافات الأولية والمواصلات العامة ومناطق اللعاب والمواقف.

شاشات عرض

وكشف العميد المري أنه سيتم توفير 4 شاشات عرض بمناطق "البرج بارك"، و"الساوث الريدج"، وخلف "البرج فيو"، فيما سيتم التحكم بمحتويات شاشات العرض 20 شاشة الموجودة بشارع البوليفارد وشاشات محطة المترو لإرشاد الجمهور وعرض المعلومات المهمة بالتنسيق مع فريق الإعلام والوسائط المتعددة، وسيتم استخدام مكبرات الصوت بشارع البوليفارد في حالات الطوارئ، موضحاً أن هناك غرفة عمليات مجهزة بكامل التقنيات والتجهيزات تدير الحدث من مواقع الفعالية ويتواجد بها أعضاء ممثلين لكل اللجان العامة.