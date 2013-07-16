الحلقة السادسة من مسلسل " آسيا" : منى ذكي تتزين وتخرج إلى المقهي الليلي لأول مرة

كتب : ندى سامي الثلاثاء 16-07-2013 02:38

تقتحم منى زكي في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "آسيا" حياة فارس، والذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، وتقرر أن تخرج خارج غرفتها للتعرف على العالم المبهم التي تعيش وسطه، فتطلب من فارس أن تذهب إلى المكان الذي ينبع منه صوت الموسيقى، بعد أن أصرت عليه، فأخذها لتشاهد ما يحدث ولكن من بعيد، وأمرها ألا تتحرك من مكانها.

لم تستطع آسيا أن تشاهد كل ما يحدث حولها دون أن تستكشف بنفسها، فخرجت من المكان الذي تركها فيه فارس، وغيرت ملابسها وتزينت ووضعت مساحيق التجميل على وجهها، لتظهر في أروع وأبهى صورة، وخرجت إلى المكان الذي ينبع منه صوت الموسيقى، وجاءها بحر وطلب منها أن ترجع إلى حيث جاءت، وأخبرته آسيا أنها تطمئن لوجوده في هذا المكان.

لم يستطع فارس أن يعيد آسيا إلى مكانها، وجلس معها يشاهدان العروض التي تقدم في المقهي الليلي الذى يمتلكه فارس، وتركها تستمتع بما تراه، وذهب ليطمئن علي المسروقات والآثار المهربة.

وعلى الجانب الآخر، أخذ راجي يتذكر حديثه مع زوجته قبل اختفائها، وبتذكر الخلافات الكثيرة التي كانت تحدث بينهما في الفترة الأخيرة ويطمئن بنتيه اللتين انتابهن القلق على غيبة أمهما وأخيهما.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي، وهاني عادل، وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.