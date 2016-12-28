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بدء محاكمة بديع وآخرين بـ «أحداث العدوة»

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بدء محاكمة بديع وآخرين بـ «أحداث العدوة» بدء محاكمة بديع وآخرين بـ «أحداث العدوة»

محاكمة بديع في قضية أحداث الإسماعيلية – أرشيفية

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان ، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمي.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

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