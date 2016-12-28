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بنجلادش تعتقل 5 يشتبه في تخطيطهم لهجمات خلال احتفالات العام الجديد

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بنجلادش تعتقل 5 يشتبه في تخطيطهم لهجمات خلال احتفالات العام الجديد بنجلادش تعتقل 5 يشتبه في تخطيطهم لهجمات خلال احتفالات العام الجديد

أرشيفية

قال قائد في شرطة مكافحة الإرهاب في بنجلادش يوم الأربعاء إن الشرطة اعتقلت خمسة من المشتبه بأنهم إسلاميون متشددون يعتقد بأنهم خططوا لتنفيذ هجوم خلال احتفالات العام الجديد.

ويعتقد بأن الخمسة أعضاء في فصيل ينتمي لجماعة المجاهدين في بنجلادش المتهمة بتنفيذ هجوم على مقهى في داكا في يوليو أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم أجانب.

وقال منير الإسلام قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة خلال مؤتمر صحفي “إنهم خططوا لهجوم عشية رأس السنة.”

ورفض قائد الوحدة التوضيح عندما سئل عن هدف المتشددين وكيفية تخطيطهم للهجوم لكنه قال إن الشرطة صادرت أيضا 60 كيلوجراما من المتفجرات لدى اعتقال الخمسة في مداهمات في العاصمة ليل الثلاثاء.

وعرض المشتبه بهم أمام الإعلام لكنهم لم يتحدثوا إلى المراسلين.

وحظرت السلطات كل التجمعات الخارجية في داكا اعتبارا من مساء يوم 31 ديسمبر حتى فجر الأول من يناير لأسباب أمنية.

 

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