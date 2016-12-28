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الصحة: 90 مليون جنيه لتنفيذ 56ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

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الصحة: 90 مليون جنيه لتنفيذ 56ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع الصحة: 90 مليون جنيه لتنفيذ 56ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 56 ألف و 722‪ قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 90 مليون و686 ألف جنيه.

‫أوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 14 ألف و297 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على فيروس سي.

وأضاف الى أن القرارات تضمنت 38 ألف و722 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 404 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 54 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

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