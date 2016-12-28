شيكا والسعيد.. القمة بين "الأقدام السحرية"

إعداد – عمرو جاب الله

تترقب الجماهير المصرية ما ستسفر عنه نتيجة مباراة القمة 113 التى ستجمع قطبى الكرة المصرية الزمالك والأهلي، إلا أن هناك مواجهة فردية بحتة بين شيكابالا صانع ألعاب الزمالك وعبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي، فالثنائى أمام مهمة كبيرة لكونهما يتربعان على عرش الأوراق الرابحة بالقطبين.

المباراة تحمل كثيراً من التحديات لدى كل فريق، لكن المواجهة ستكون من نوع خاص بين شيكابالا وعبدالله السعيد، فالسؤال الذى يفرض نفسه لمن ستكون الغلبة فى قيادة فريقه لحصد الـ3 نقاط، فهل يفعلها "الأباتشى" أم مايسترو الأهلى الجديد الذى جلب "السعد" لجماهيره، بعدما قاد الأحمر للعديد من الانتصارات المُتتالية، التى كان آخرها الفوز على المصرى فى الجولة الـ16 للدورى، حيث سجل هدفاً وصنع اثنين.

"اليوم السابع" يرصد أبرز أرقام وإحصائيات مقارنة بين الثنائى المربح للقطبين فى القمة 113.

"الأباتشى".. مفتاح حظ الزمالك

30 عاماً.. سن شيكابالا حيث إنه من مواليد 5 مارس 1986.

8 بطولات.. حصل عليها مع الزمالك هى: "2 دورى و4 كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقى"، فضلاً عن تحقيقه لبطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة مع المنتخب الوطنى.

906 دقيقة لعبها شيكابالا هذا الموسم مع الزمالك فى بطولة الدورى.

1 إنذار أصفر تلقاها شيكابالا هذا الموسم مع الزمالك فى الدورى.

3 أهداف سجلها شيكابالا هذا الموسم يحتل بها وصافة هدافى الزمالك هذا الموسم.

5 أهداف صنعها شيكابالا هذا الموسم فى 12 مباراة شارك بها.

"السعيد".. صاحب السعادة فى الأهلى

31 عاماً .. سن عبد الله السعيد حيث إنه من مواليد 13 يوليو 1985.

9 بطولات حصل عليها عبد الله السعيد مع الأهلى (2 دورى، 2 دورى أبطال أفريقيا، 2 سوبر محلى ، 2 سوبر أفريقى وبطولة كونفدرالية).

1390 دقيقة لعبها عبد الله السعيد هذا الموسم مع الأهلي فى بطولة الدورى.

1 إنذار أصفر تلقاه عبد الله السعيد هذا الموسم مع الأهلى فى الدورى.

6 أهداف سجلها عبد الله السعيد هذا الموسم تصدّر بها قائمة هدافى الأهلي.

6 أهداف صنعها عبد الله السعيد هذا الموسم.