سلطات المطار تسمح لـ«الليثي» بالسفر إلى الإمارات بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين

سمحت سلطات مطار القاهرة بمغادرة الإعلامى عمرو الليثى إلى الإمارات، وذلك بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار من النائب العام .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الإعلامى عمرو الليثي أنهى إجراءات سفره من استراحة الخدمة المميزة بالمطار، على رحلة مصر للطيران رقم 901 والمتجهة إلى دبى ، وكانت برفقته أسرته .

وأضافت المصادر، أن بوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر الجوازات ، تبين عدم وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لذلك تم السماح له بالسفر بعد أكثر من شهر من منعه .

> وكانت سلطات مطار القاهرة، قد منعت “الليثى” من السفر إلى دبى، بعدما تبين إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار النائب العام، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة، التى استأنفت رحلتها بدونه .