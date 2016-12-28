التحفظ على الأموال السائلة والعقارية لـ «اللبان» بعد القبض عليه بتهمة الرشوة

أرسلت نيابة أمن الدولة العليا خطابًا إلى جميع البنوك المصرية للتحفظ على أموال المتهم جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام مشتريات بمجلس الدوله واثنين آخرين لمنعهم من التصرف فيها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كل الممتلكات العقارية والأراضي المملوكة المتهم الأول جمال الدين إبراهيم اللبان.

وكانت النيابة قررت فجر اليوم، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات بتهم الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته .

> وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط المتهم وعثر بمنزلة علي قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .