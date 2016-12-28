الصين تعرب عن استعدادها لإجراء حوار بناء مع الفاتيكان

أعربت الصين عن استعدادها لإجراء حوار بناء مع الفاتيكان على أساس المبادئ ذات الصلة لتجاوز الخلافات وتوسيع التوافق وتحسين العلاقات الثنائية.

وبحسب رويترز أدلى وانج زوآن مدير ادارة الدولة للشؤون الدينية الصيني، وفق ما نقلته صحيفة جلوبال تايمز الصينية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر للكنيسة الكاثوليكية في الصين.

وقال وانغ إن “موقف الحكومة الصينية حول العلاقات بين الصين والفاتيكان ثابت وواضح”.

أعرب وانغ عن أمله في أن يتخذ الفاتيكان موقفا مرنا وعمليا وكذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لخلق الظروف المواتية لتحسين العلاقات بين البلدين.