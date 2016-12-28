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إيران تحذر من تحليق الطائرات الأجنبية قرب منطقة مناورات

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إيران تحذر من تحليق الطائرات الأجنبية قرب منطقة مناورات إيران تحذر من تحليق الطائرات الأجنبية قرب منطقة مناورات

>دبى (رويترز)

قال متحدث عسكرى إيرانى اليوم الأربعاء إن إيران حذرت طائرات استطلاع أجنبية حاولت الاقتراب من قواتها أثناء تدريبات عسكرية لقوات الدفاع الجوى على ساحل الخليج.

 

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن البريجادير جنرال عباس فرجبور قوله "فى الأيام الثلاثة الماضية تم إصدار أكثر من 12 تحذيرا لطائرات من خارج المنطقة للامتناع عن الاقتراب من المجال الجوى لمنطقة المناورات."

 

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن التحذيرات وجهت لطائرات تابعة للبحرية الأمريكية وطائرات بدون طيار اقتربت من منطقة المناورات الجوية السنوية.

 

وقالت السلطات إن النظام الصاروخى الروسى إس-300 سطح/جو الذى سلم حديثا وصواريخ محلية الصنع فضلا عن رادارات ومعدات حربية إلكترونية من بين الأسلحة التى يجرى اختبارها فى المناورات التى تمتد فى ثلاثة أقاليم فى جنوب البلاد.

 

 


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