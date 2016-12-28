إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي شبراخيت والمحمودية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشرطة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 15 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق قري ام حكيم و محلة بشر وأبورميله ومستناد بمركز شبراخيت على مساحه 3565 قيراط عبارة عن اسوار ومباني بالطوب الابيض والاسمنت ومغاسل سيارات ،وإزالة حالة تعدى عبارة عن مبنى بالطوب الابيض والاسمنت على الاراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقريه كوم النصر بمركز ومدينه المحمودية على مساحة 600م2.

كما أسفرت حملة ازالة الاشغالات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينه المحمودية بالتنسيق مع شرطة المرافق بشوارع الثورة واحمد ماهر وطريق المحمودية رشيد وطريق المحموديه ابو هواش امام مساكن المستشفى العام عن ازالة عدد 176حالة اشغال مخالفه بالطريق العام وازالة عدد 68 حالة اشغال متنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن أكشاك وتندات خشبيه وفرش متنوع ولوحات اعلانات وميزان كمبيوتر وميزان حديدى عادى وترابيزات وكراسى بلاستيك وخشب وشماسى.