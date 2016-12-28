صحة قنا تعقد عدد من الدورات التدريبية علي المناظير وأمراض الحميات

قنا - هند المغربي

تعقد مديرية الصحة بقنا باشراف الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة، عدد من الدورات التدريبية للتمريض والفنيين والأطباء التابعين لمستشفيات مديرية الصحة

حيث بدأت اليوم دورة تدريبية علي مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي حميات قنا و ورشة عمل لمناظير القنوات المرارية والتي تستمر فعالياتها حتي غدا الخميس ، حيث يتم اجراء مناظير ERCP لثلاثة حالات.

فيما بدأت دورة تدريبية اخري للتمريض والفنيين علي الوسائل الحديثة في تشخيص أمراض الحميات وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفي حميات قنا وتستمر حتي غدا الخميس .

كما تقام دورة تدريبية علي تشخيص الحمي التيفودية بمستشفي حميات قنا خلال يومي 3 و4 يناير القادم بقاعة الاجتماعات بالمستشفي.