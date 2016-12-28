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القبض على تاجر بحوزته 138 جوال سكر قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة

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القبض على تاجر بحوزته 138 جوال سكر قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة القبض على تاجر بحوزته 138 جوال سكر قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 11:58 ص

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالجيزة، من القبض على تاجر بحوزته 138 جوال سكر قبل بيعها بالسوق السوداء فى أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة، تفيد تجميع "وائل م" تاجر، لكميات من السكر وبيعها بالسوق السوداء، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 138 جوال سكر، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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