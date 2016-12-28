مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 170 مستوطنا يهوديا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة ومعززة من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أجواء شديدة التوتر تسود المسجد الأقصى بفعل هذه الاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية، خاصة وأن معظم المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى هم من المتشددين دينيا "الحريديم"، وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية فى المسجد، إلا أن حراس الأقصى تصدوا لهم، فى الوقت الذى صدحت فيه حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية، إضافة إلى تلقى مجموعات المستوطنين التى تقتحم الأقصى شرحا حول رواية وأسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وكانت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة "الهيكل"، أعلنت نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال ما يسمى "الشمعدان التلمودى"؛ لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء "عيد حانوكا" العبرى الذى يستمر حتى يوم غد الخميس.

وشهد الأقصى - خلال الأيام القليلة الماضية - ارتفاعا فى عدد "الحريديم" المقتحمين للمسجد، وطلاب الأكاديميات العسكرية، وكذلك طلاب المدرسة الدينية التلمودية فى مستوطنة "عتنائل" فى الخليل، فى حين استنكرت دائرة الأوقاف فى القدس هذه الاقتحامات وتسهيلات شرطة الاحتلال للمستوطنين.