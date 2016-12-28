أخبار عاجلة

الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

Google+ Print
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم 170 مستوطنا يهوديا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة ومعززة من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أجواء شديدة التوتر تسود المسجد الأقصى بفعل هذه الاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية، خاصة وأن معظم المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى هم من المتشددين دينيا "الحريديم"، وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية فى المسجد، إلا أن حراس الأقصى تصدوا لهم، فى الوقت الذى صدحت فيه حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية، إضافة إلى تلقى مجموعات المستوطنين التى تقتحم الأقصى شرحا حول رواية وأسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وكانت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة "الهيكل"، أعلنت نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال ما يسمى "الشمعدان التلمودى"؛ لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء "عيد حانوكا" العبرى الذى يستمر حتى يوم غد الخميس.

وشهد الأقصى - خلال الأيام القليلة الماضية - ارتفاعا فى عدد "الحريديم" المقتحمين للمسجد، وطلاب الأكاديميات العسكرية، وكذلك طلاب المدرسة الدينية التلمودية فى مستوطنة "عتنائل" فى الخليل، فى حين استنكرت دائرة الأوقاف فى القدس هذه الاقتحامات وتسهيلات شرطة الاحتلال للمستوطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365