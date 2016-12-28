اعتماد 10.5 مليون جنيه لإقامة مشروعات خدمية بقرى البدارى فى أسيوط

أسيوط ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إنه تم اعتماد 10 مليون و500 ألف جنيه لإقامة واستكمال بعض المشروعات الخدمية بقرى المركز فى مجالات التعليم والرصف والمياه خلال الـ 6 أشهر الماضية ضمن خطة المحافظة لتطوير مشروعات البنية الاساسية والخدمية.

وأوضح أحمد محمد على بدر رئيس مركز ومدينة البدارى، إنه تم اعتماد 5 مليون جنيه لاعمال صيانة وتجديدات المدارس وبعض أعمال قطاع مياه الشرب بالإضافة إلى 5 مليون و500 ألف لقطاع الرصف حيث شملت الخطة فى مجال الرصف رصف طريق كوبرى الدرنكية حتى كوبرى محمود علام بطول 4.5 كم بتكلفة 2.2 مليون جنيه ورصف طريق سحارة أبو شمس حتى كوبرى الجبانة بطول 4.200 كم بتكلفة 2.3 مليون جنيه ورصف طريق مصرف الشاطبى حتى كوبرى الجبانة بقرية الكوم الاحمر بطول 2.1 كم بتكلفة 950 ألف جنيه.

وبالنسبة لقطاع المياه تم تنفيذ عملية احلال وتجديد للمواسير الاسبيستوس بمواسير بلاستيك داخل المدينة بتكلفة 600 ألف جنيه وتنفيذ عملية احلال وتجديد لشبكات الاسبستوس بمواسير بلاستيك لقرية منشأة العقال البحرى بمواسير بلاستيك باعتماد مالى 250 ألف جنيه.

وأضاف بدر أن قطاع التعليم شمل إحلال وتجديد مدرسة الشيخ عتمان بالعقال القبلى وعمل توسعة جناح بمدرسة الاعدادية بنات بالعقال البحرى وعمل صيانة شاملة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الاساسى بالعتمانية وعمل صيانة شاملة بمدرسة نجع الجزيرة وصيانة عاجلة شاملة لمدرسة البدارى الاعدادية بنات ومدرسة الشيخ جابر بالهمامية وجارى العمل بإحلال وتجديد مدرسة العقال القبلى ومدرسة الثورة بنجع رزيق ومدرسة تل الزوايدة الاعدادية وجناح مدرسة مجمعة العقال البحرى ومدرسة عزبة سرور وجناح مدرسة الجهاد بمدينة البدارى وجناح بالنواميس وعمل صيانة لمدرسة البدارى الاعدادية بنات.