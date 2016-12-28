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" القومى للمرأة بالاسكندرية يزور مدينة البشاير بغيط العنب تمهيدا لانشاء فرع بها

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" القومى للمرأة بالاسكندرية يزور مدينة البشاير بغيط العنب تمهيدا لانشاء فرع بها " القومى للمرأة بالاسكندرية يزور مدينة البشاير بغيط العنب تمهيدا لانشاء فرع بها

>الاسكندرية جاكلين منير

قام وفد من عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية اليوم بزيارة لمنطقة غيط العنب مدينة  بشاير الخير ١ برفقة  المدير التنفيذى للمشروع، وذلك بهدف دراسة استطلاعية للمنطقة تمهيدا لتنفيذ خطة الفرع بها.

وأعلن المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية انه سيتم عقد ندوات توعوية للمرأة بالمنطقة عن ترشيد الاستهلاك البيئى وتربية الأبناء، وعقد فصول محو أمية، وأيضا توفير المشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادى للمرأة، وتوعية خاصة عن أهمية التعليم وعدم التسرب للأطفال، وكذلك توفير برامج للممارسة الرياضية للأسرة والأبناء للحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية وشغل وقت فراغ الأبناء.

وفى نفس السياق، عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية اليوم، الدورة الأولى للتدريب على خوض انتخابات المحليات بحضور ماجدة الشاذلى مقررة الفرع، وسلوى عبد القادر وأمانى النجار عضوات الفرع وأحمد أبو المجد المدرب الحقوقى ومشاركة مجموعة من السيدات الراغبات فى الترشح للمحليات.

وقالت ماجدة الشاذلى مقررة الفرع فى بيان اليوم، إن الدورة تستمر على مدار  يومين تناول فيها اليوم أحمد أبو المجد كيفية إدارة الحملات الانتخابية الناجحة وسيحاضر غدا المستشار أحمد عوض وسيسلط الضوء  على الإدارة المحلية فى الدستور المصرى وتقسيم الدوائر.

وأضافت مقررة الفرع انه سيتم استكمال الدورات التدريبية خلال شهرى يناير وفبراير القادم، بمشاركة السيدات الراغبات فى الترشح اللاتى سبق وتقدمن بملئ استمارات بفرع المجلس وعددهم ما يزيد عن  150 سيدة وذلك من خلال تقسيمهم إلى  مجموعات متضمنة 25 سيدة.


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