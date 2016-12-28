حملة مرورية مكبرة على مدينة عزبة البرج بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شن قسم مرور دمياط برئاسة العقيد خالد عمارة مدير إدارة المرور حملة مرورية مكبرة على مدينة عزبة البرج، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة استهدفت سيارات السرفيس والأجرة، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام.

حيث تم ضبط عدد من السيارات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير العديد من المخالفات للمركبات المختلفة وذلك بناء علي توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ.

كان أهالي عزبة البرج قد اشتكوا من عدم وجود موقف ثابت للسيارات الأجرة والسرفيس وانتشار سيارات تعمل بدون تراخيص وأخرى يقودها صبية مما تتسبب فى وقوع العديد من الحوادث، وطالب أهالي عزبة البرج بإنشاء وحدة مرور تخدم سكان المدينة.