الحلقة السادسة من "أبوالملايين": "وضاح" يطرد من منزلة بسبب رسالة "فوفو" الغرامية

كتب : منى السداوي الثلاثاء 16-07-2013 02:58

شهدت أحداث الحلقة السادسة، من مسلسل "أبو الملايين"، إقناع "وضاح" الذي يلعب دورة الفنان "ناصر القصي"، أخيه "فوزي"، من عمل مشروع لتجميل الجمال والنوق، وذلك بحجه أن تلك المشاريع ستربحه الملايين.

تدور أحداث الحلقة في الإطار الكوميدي بين ابطالة، مع شرح "وضاح" تفاصيل المشروع لأخية، وذلك من خلال جلب الجمال من إفريقيا، وببعض التعديلات على النوق حتى تبدو جميلة.

ومن جهة أخرى تقوم "فوفو" التى تلعب دورها الفنانة "منى شداد" بإرسال رساله غرامية، تضعها في جيب "وضاح" بدون أن يدرى، فتجدها زوجتة مما يجعلها تطرده من المنزل.

في الوقت التى تقوم فيه والدة "غاده" المحامية بأقناعها لتوقع الدكتور "وضاح" في حبها، ولكن أخيه "فوزي" يقوم بأفساد خطتها.

مسلسل "أبو الملايين"، قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وناصر القصي، وميس عمر، وأمل العوضى.