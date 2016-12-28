الأناضول: تركيا وروسيا يتفقان على مقترح لوقف إطلاق النار في سوريا

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح من أجل وقف عام لإطلاق النار في سوريا وتأملان في بدء العمل به بحلول منتصف الليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن البلدين توصلا إلى توافق سيعرض على الأطراف المشاركة في الصراع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في حلب هذا الشهر من أجل السماح بإجلاء المدنيين والمعارضين منها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إنه ليس لديه تعليق فوري على التقرير.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد أبدت الأسبوع الماضي استعدادها للوساطة في اتفاق سلام بعد إجراء محادثات في موسكو حيث تبنت الدول الثلاث إعلانا يحدد المبادئ الأساسية التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق يتم التوصل إليه.