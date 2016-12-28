السيسى: الانتهاء من أحواض مشروع الاستزراع السمكى نهاية عام 2017

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مشاركة هيئة قناة السويس فى مشروع الاستزراع السمكى من خلال أحواض الترسيب جهد إضافى لهيئة القناة لإتاحة الفرص والاستثمار فى أحواض الترسيب الخاصة بشرق قناة السويس.

وأعلن "السيسى" فى كلمته بمشروع الاستزراع السمكى فى الإسماعيلية، أن الانتهاء من الـ4 آلاف حوض استزراع سمكى ستنتهى بنهاية عام 2017 طبقا للمعايير، مطالبا القائمين على المشروع بالاستعانة بالخبرات الأجنبية حال احتياجهم لها، لحين تعلم كيفية الاستزراع السمكى.

وتابع: "أنا قلت قبل كده من سنة فيه 3 مشاريع للاستزراع السمكى، فى مشروع اليوم والعمل بمراحله مستمر، وفيه مزرعة فى شرق بورسعيد، ومزرعة فى كفر الشيخ، واحنا بنتضغط فى تنفيذ المشاريع وجهدها ضخم جدا".

وعن وضع البحيرات، قال "السيسى": "فيه 9 بحيرات عندنا ويأتى لى تساؤلات وشكاوى إن هذه البحيرات فى حالة صعبة.. البحيرات دى علشان نستعيدها مرة ثانية وترجع بنفس المستوى إللى كانت عليه من 50 سنة ونتخلص من الآثار الضارة الموجودة فيها هتأخذ جهد وأموال كثيرة ولكننا مصرين على استعادتها".